I PORCUPINE TREE ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM E UNA DATA ITALIANA

Dopo oltre dodici anni dall’uscita del loro decimo LP, “The Incident”, i Porcupine Tree tornano a dare loro notizie e annunciano una nuova prova sulla lunga distanza, “Closure / Continuation” (pre-order), in uscita il prossimo 24 giugno via Sony Music.

La nuova release è anticipata dal singolo “Harridan”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice la band inglese: ““Harridan” e un altro paio di canzoni sono state scritte appena dopo l’uscita di “The Incident”. Si trovavano su un hard drive, il file inizialmente si chiamava PT2012, poi rinominato in PT2015, PT2018 e così via. A un certo punto ci eravamo addirittura scordati che i brani fossero lì ma poi li abbiamo ripresi in mano e la curiosità ci ha spinti a finirli per vedere dove ci avrebbero portato. Ascoltando i pezzi finiti, era chiaro che questo non era come tutti gli altri lavori fatti singolarmente da ognuno di noi al di fuori della band – Il mix di DNA delle persone dietro questa musica significava che queste tracce erano innegabilmente, inequivocabilmente e ovviamente un album dei Porcupine Tree. Sentirete tutto questo DNA scorrere in “Harridan”.”

I Porcupine Tree hanno inoltre annunciato le date del loro tour europeo che passerà anche dall’Italia: un solo appuntamento con Steven Wilson e compagni nel nostro paese previsto per lunedì 24 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI).

I biglietti, che costano 45 € + d.p., saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 5 novembre sui circuiti Ticketone e Vivaticket.