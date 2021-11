ARRIVERà A DICEMBRE IL LIVE DI PAUL WELLER CON LA BBC SYMPHONY ORCHESTRA: “ENGLISH ROSE ” è IL PRIMO SINGOLO

Il 15 maggio 2021 Paul Weller si è esibito in concerto con la BBC Symphony Orchestra e con l’arrangiatore Jules Buckley. Questa performance è stata la prima per Paul con un’orchestra sinfonica e le canzoni, scelte nella sua vasta discografia, sono state rielaborate e raccolte in 75 minuti di musica.

Lo straordinario concerto verrà pubblicato da Polydor Records/Universal il 3 Dicembre 2021 in Vinile (2LP), CD e CD Deluxe. “English Rose” è il primo assaggio da “An Orchestrated Songbook con Jules Buckley & la BBC Symphony Orchestra”.

La scaletta include brani classici di Paul scelti dal repertorio con i Jam e con gli Style Council e dalla sua carriera solista, inclusi i recenti album “On Sunset” e “Fat Pop Volume 1“. Tra gli ospiti troveremo Celeste, che aggiunge ancora più eleganza al classico “Wild Wood”, mentre “Broken Stones”, brano molto amato dai fan, riesce a conquistare il pubblico con un’incredibile performance di un altro ospite, James Morrison. Per finire, Boy George si unisce a Paul per una versione dell’hit degli Style Council “You’re The Best Thing”.

Oltre che dall’orchestra, Weller è accompagnato dal chitarrista e collaboratore di lunga data Steve Cradock.

Tracklist:

ANDROMEDA

ENGLISH ROSE

MY EVER CHANGING MOODS

ON SUNSET

CARNATION

GLAD TIMES

BROKEN STONES (With James Morrison)

GRAVITY

IT´S A VERY DEEP SEA

BOWIE

EQUANIMITY

YOU´RE THE BEST THING (With Boy George)

STILL GLIDES THE STREAM

MOVIN ON

WILD WOOD (With Celeste)

ROCKETS

YOU DO SOMETHING TO ME

WHITE HORSES