GLI SPIRITUALIZED ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “EVERYTHING WAS BEAUTIFUL”. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

Gli Spiritualized hanno annunciato il nuovo disco.

“Everything Was Beautiful”, che segue di 4 anni il precedente “And Nothing Hurt”, uscirà su etichetta Bella Union il prossimo 25 febbraio 2022.

Spaceman, cantante e leader del progetto, suona 16 strumenti in “Everything Was Beautiful”, album che è stato registrato in 11 studi diversi oltre che a casa sua. Ha anche impiegato più di 30 musicisti e cantanti tra cui sua figlia Poppy, il collaboratore di lunga data e amico John Coxon, una sezioni di archi e ottoni, cori e campanelli e campane della Whitechapel Bell Foundry.

Primo estratto la opening track “Always Together With You”:

Mentre alcune persone sono implose durante i lockdown e l’isolamento imposto dalla pandemia, altri sono fioriti, Mi sentivo come se mi fossi allenato tutta la vita per questo dice J Spaceman.

Si riferisce alla sua passione per l’isolamento, e quando cominci a considerare la solitudine come “bella solitudine” allora non è poi così male. Ha camminato in una Londra vuota, dove anche le sirene avevano smesso di cantare e dove il mondo era pieno di canti di uccelli e stranezze. Ha usato le passeggiate per ascoltare e cercare di dare un senso a tutta la musica che suonava nella sua testa. I mix del suo nuovo album, il nono in studio, non lo convincevano ancora.

Questa la tracklist del disco:

01 “Always Together With You”

02 “Best Thing You Never Had (The D Song)”

03 “Let It Bleed (For Iggy)”

04 “Crazy”

05 “The Mainline Song”

06 “The A Song (Laid In Your Arms)”

07 “I’m Coming Home Again”