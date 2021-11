I BLACK COUNTRY, NEW ROAD CONDIVIDONO IL SECONDO SINGOLO DAL NUOVO DISCO. ASCOLTA “BREAD SONG”.

A pochi mesi di distanza dal loro ottimo debut album “For The First Time” (2021) i Black Country, New Road sono pronti a pubblicare un nuovo disco.

“Ants From Up There”, che esce il 4 febbraio 2022 su Ninja Tune e nella sua versione deluxe sarà arricchito dal live “Black Country, New Road Live at the Queen Elizabeth Hall”, è ora anticipato da un secondo singolo dal titolo “Bread Song”:

Registrato ai Chale Abbey Studios, Isola di Wight, durante la scorsa estate il nuovo album si avvale ancora una volta della collaborazione del live engineer Sergio Maschetzko.

Il primo singolo, condiviso poche settimane fa, è stato invece “Chaos Space Marine”.

Credit Foto: Rosie Foster