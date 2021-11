SI RIVEDONO GLI ARCHIVE: NUOVO ALBUM ATTESO AD APRILE 2022. INTANTO ECCO IL NUOVO ASSAGGIO.

Gli Archive, acclamato collettivo londinese, annunciano “Call To Arms & Angels” (pre-order), il loro nuovo album in uscita l’8 aprile 2022 e il secondo singolo dell’album, “Shouting Within”, che è accompagnato da un bellissimo video con la vocalist degli Archive Holly Martin la cui performance porta una poesia ai suoi testi incredibilmente impressionanti di rabbia, vulnerabilità e paura, come lei spiega: “Negli ultimi due anni abbiamo visto come la paura costante e l’incertezza possano avere un impatto sulle connessioni umane. Scrivendo ‘Shouting Within’, stavamo parlando di come la gente si sia sentita così arrabbiata, così paralizzata e così vulnerabile da essere intrappolata, desiderando la connessione ma temendo il contatto. Così tante teorie, storie, alti e bassi. È difficile sopprimere la rabbia interiore che cresce“.

Il dodicesimo album in studio della band, “Call To Arms & Angels” sarà un doppio album di 17 tracce (triplo LP) registrato negli studi RAK di Londra. Prodotto dal collaboratore di lunga data Jérome Devoise, è il primo album in studio della band da ‘The False Foundation’ del 2016.

Le note stampa lo descrivono come un riflesso del mondo nel 2021, capace di rispecchiare non solo le frustrazioni individuali e collettive della band, ma un riflesso più ampio di altri le cui vite sono state polarizzate dalla realtà delle lotte quotidiane che molti affrontano attraverso la salute, il benessere e le circostanze socio economiche individuali.

Parlando della realizzazione del nuovo album Darius Keeler dice: “Riflettere su questi tempi come artisti ha fatto emergere un’oscurità e una rabbia, ma anche uno strano tipo di ispirazione che a volte era sconvolgente. Ci ha fatto davvero apprezzare il potere della musica e quanto siamo fortunati ad essere in grado di esprimere i nostri sentimenti in questo modo. Sembra che ci sia la luce alla fine del tunnel, ma ci sono sempre ombre dentro quella luce“.

Tracklist:

CD1

1 Surrounded By Ghosts

2 Mr Daisy

3 Fear There And Everywhere

4 Numbers

5 Shouting Within

6 Daytime Coma

7 Head Heavy

8 Enemy

9 Every Single Day

CD2

1 Freedom

2 All That I Have

3 Frying Paint

4 We Are The Same

5 Alive

6 Everything’s Alright

7 The Crown

8 Gold