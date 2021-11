“GET BETTER” E’ IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO DAL PROSSIMO ALBUM DEGLI ALT-J. GUARDA IL VIDEO.

Il quarto album degli Alt-J, “The Dream”, uscirà l’11 febbraio 2022 su etichette Canvasback/Infectious Music.

Dopo il singolo “U&ME”, ascoltato qualche settimana fa, il trio UK condivide oggi il secondo estratto “Get Better”.

“Get Better” arriva accompagnata dal video animanto diretto dalla pixel artist tedesca Stefanie Grunwald:

Sulla genesi del brano, Newman rivela:

“Get Better” nasce dall’unione di due canzoni. Una era quella che avevo improvvisato nel 2018 per la mia compagna che stava male a causa del ciclo. A lei cantavo ‘Get better my Darcy, I know you can’. Lei mi ha filmato e per anni ho pensato di scrivere di più ogni volta che riguardavo quel video. L’altra invece era solo una struttura di accordi a cui avevo iniziato a lavorare durante il lockdown pensando a chiunque stesse vivendo una perdita. La pandemia mi ha fatto sentire un nuovo senso di responsabilità come autore. E anche se gli eventi descritti non sono reali, credo, o almeno spero, che questo sia il brano più autentico e vero che io abbia mai scritto.

Unger-Hamilton ricorda la sua reazione dopo aver ascoltato la demo:

…quando Joe l’ha suonata per me per la prima volta sono scoppiato in lacrime. È stato un lungo pianto.

La band ha annunciato anche un contest ad estrazione per vincere una chitarra Larrivee P-05, proprio dello stesso modello utilizzato da Newman per scrivere la maggior parte dei brani di The Dream e usato durante la registrazione di “Get Better”, su cui ha trascritto il testo del brano. L’intero ricavato verrà devoluto a Plan International, un’associazione benefica che lavora in oltre 50 paesi per creare condizioni di uguaglianza per le ragazze e difendere i diritti dei bambini. I fan possono partecipare all’estrazione QUI.

Sulla partnership della band con Plan International, Newman racconta:

Un amico mi ha parlato dell’associazione dopo che sono diventato padre. Io e la mia compagna ci impegniamo ogni giorno affinché nostra figlia possa essere felice e sentirsi sempre protetta, amata, in ogni momento della giornata. Mi si spezza il cuore se penso a quanti bambini nel mondo non hanno le stesse possibilità o una famiglia che si prenda cura di loro. Plan International sta facendo un lavoro incredibile in tutto il mondo trasformando le vite di moltissimi bambini e garantendogli accesso al sistema sanitario, alla scuola, all’acqua potabile e ad altre opportunità future.

Credit Foto: Rosie Matheson