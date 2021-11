I PIXIES ANNUNCIANO IL BOX SET “LIVE IN BRIXTON”

Nel giugno del 2004 alla Brixton Academy i Pixies hanno celebrato con un live la loro reunion dopo 11 anni di assenza.

Quello storico concerto uscirà il prossimo 28 gennaio in versione vinile e CD.

“Live in Brixton” include le performance live di brani di “Doolittle” e “Surfer Rosa” oltre ad un serie di cover come “Winterlong” (Neil Young), “In Heaven” (Peter Ivers), “Head On” (Jesus and Mary Chain).

All’interno del box set troveremo poi un libro fotografico di 24 pagine, poster e testimonianze dei fortunati presenti.

Il chitarrista della band Joey Santiago ha commentato così quella storica data:

È stata un’accoglienza straordinaria, immagino che in tutti quegli anni ci fossero mancati. Ricordo in particolare di aver sentito dire che il balcone ondeggiava e di aver visto che la folla non voleva andarsene molto dopo che avevamo finito lo spettacolo.