KRISTINE LESCHPER DEI MOTHERS ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM E CONDIVIDE IL SINGOLO RIBBON

Kristine Leschper era la cantante dei Mothers, con cui ha realizzato due album, “When You Walk A Long Distance Your Are Tired” (2016) e “Render Another Ugly Method“: iniziati come suo progetto solista, i Mothers si erano poi trasformati in una band vera a propria con l’aggiunta di altri componenti.

Ora la musicista di Athens, Georgia ha deciso di tornare da sola e questa volta lo fa con il suo nome e annuncia i dettagli del suo primo album, “The Opening, Or Closing Of A Door” (pre-order), in uscita il prossimo 4 marzo via Anti- Records.

“”The Opening, Or Closing Of A Door” è un inno al mondo sensoriale. È il primo che Leschper ha pubblicato sotto il suo nome, avendo ritirato il moniker Mothers dopo otto anni di esibizioni e pubblicazione di musica sotto di esso. Sebbene entrambi i progetti siano guidati dall’approccio idiosincratico della Leschper al songwriting, non potrebbero suonare più diversi. Mentre i Mothers traevano ispirazione dai suoni spogli e scheletrici del post-punk e del folk contemporaneo, il nuovo lavoro della Leschper è praticamente barocco, integrando una serie di sintetizzatori, archi, fiati e oltre una dozzina di strumenti percussivi”, ci spiega la press-release.

Il nuovo singolo si chiama “Ribbon” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Leschper.

“Mi sono trovata a voler esplorare le canzoni d’amore e questa è davvero la struttura di “The Opening, Or Closing Of A Door””, dice la Leschper. “”Ribbon” è una canzone d’amore che mantiene una certa tensione – è la linea tesa del tentativo di leggere le intenzioni di un altro, costruita con immagini di materiali opposti: un coltello incontra un nastro, chiedendo una sorta di vulnerabilità. Un suggerimento di qualcosa di nuovo che emerge in questa intersezione”.

“The Opening, Or Closing Of A Door” Tracklist:

1. This Animation

2. Picture Window

3. Figure And I

4. Blue

5. A Drop In That Bucket

6. Writhe And Wrestle

7. Carina

8. Stairwell Song

9. All That You Never Wanted

10. Ribbon

11. Compass

12. The Opening Or Closing Of A Door

13. Thank You