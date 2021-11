SI SONO SCIOLTI GLI OUGHT: DALLE CENERI NASCONO I COLA. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

Gli Ought, band post-punk canadese di Montreal, ha annunciato il suo scioglimento.

Non siamo più una band attiva annuncia il quartetto attraverso un comunicato stampa

Quando abbiamo iniziato avventura l’Ought nel 2012 non avevamo aspirazioni più grandi che suonare e scrivere musica insieme, e il fatto che siamo stati in grado di girare il mondo a tal punto e condividere così tanti concerti con così tanti di voi ha significato tutto per noi. Mandiamo molta gratitudine e amore a tutti coloro che abbiamo incontrato e con cui abbiamo lavorato lungo la strada.

La band si lascia alle spalle 3 dischi: “More than Any Other Day” (Constellation Records, 2014), “Sun Coming Down” (Constellation Records, 2015), “Room Inside the World” (Merge Records / Royal Mountain Records, 2018).

Contestualmente alla fine degli Ought ecco però l’annuncio di una nuova formazione nella quale coinfluiscono proprio 2/4 della band appena sciolta. Tim Darcy e Ben Stidworthy si uniscono al batterista degli U.S.Girls Evan Cartwright e lanciano i Cola.

Ascolta il primo singolo “Blank Curtain”: