U2: IL NUOVO BRANO (CONTENUTO NELLA COLONNA SONORA DI SING 2) è “YOUR SONG SAVED MY LIFE”

Gli U2, dopo aver lanciato il canale ufficiale di TikTok (condividendo uno snippet del nuovo singolo) hanno finalmente reso pubblico il brano “Your Song Saved My Life”. La canzone non anticipa nesun nuovo album, ma farà parte della colonna sonora di “Sing 2“, film d’animazione (in uscita nei cinema a dicembre) in cui Bono presta la voce al leone Clay Calloway (oltre al cantante della band irlandese, ci saranno anche altri artisti come Halsey e Pharrell Williams).

Con l’arrivo su TikTok gli U2 fanno si che tutti i loro brani possano essere utilizzati dagli utenti del social per i vari video.

Ecco intanto il nuovo pezzo…

Photo: Andy MacLarty, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons