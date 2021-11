COURTNEY LOVE APPROVA L’UTILIZZO DI “RAPE ME” DEI NIRVANA NELLA SERIE “SUCCESSION”: “KURT NE SAREBBE ORGOGLIOSO”

Nell’ultimo episodio di “Succession”, black comedy-drama tagato HBO, andato in onda domenica scorsa negli USA, ha fatto capolino, come sottofondo musicale, “Rape Me” brano dei Nirvana (“In Utero”, 1993).

Tra le vicende che si intrecciano all’interno della trama del programma c’è uno scandalo che riguarda abusi sessuali e un omicidio avvenuti su una lussuosa nave da crociera di proprietà della Waystar Royco gestita dalla famiglia Roy protagonista della serie. Una conferenza stampa, tenuta dalla neo-promossa presidente della società, è interrotta da “Rape Me” dei Nirvana suonata a tutto volume da altoparlanti portatili.

Courtney Love, evidentemente fan della serie, ha apprezzato questa scelta commentando così su Instagram:

Ero nella stanza ad osservare come questa canzone è stata scritta in circa un’ora, e non sono mai stata così orgogliosa di una canzone scritta da Kurt come in questo caso. La serie “Succession” è come se avesse veramente capito cosa KC stesse urlando a squarciagola…. Sono sicuro che ovunque lui sia, è orgoglioso di tutto questo.

🙏 @succession.. I’ve never felt so good about approving a usage of a song of Kurt’s. You understood this: him, it’s beautiful. I’m sure he’s proud 🙏🙇🏼‍♀️❤️‍🩹🌿🌿🌿 #nirvana #rapeme #kurtdonaldcobain #myfavoriteinsidesource

