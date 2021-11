GLI SHAME CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “THIS SIDE OF THE SUN”

Gli Shame condividono in queste ore il nuovo singolo “This Side Of The Sun”, primo inedito dalla pubblicazione del nuovo album, “Drunk Tank Pink”, uscito ad inizio anno.

L’intera canzone è nata il giorno in cui l’abbiamo registrata in studio. È anche la prima registrazione dal vivo che abbiamo mai fatto, non volevamo che suonasse ‘lavorata’. È un vero colpo, ascoltala con una piña colada nella mano sinistra ha dichiarato il frontman Charlie Steen.

Ascolta “The Side Of The Sun”:

Credit Foto: Martin Schumann / Wikipedia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons