CHARLI XCX: QUINTO ALBUM A MARZO E UNA DATA ITALIANA A GIUGNO

Novità per i fan di Charli XCX: l’artista electro-pop nativa di Cambridge ha appena annunciato i dettagli del suo quinto album, “Crash” (pre-order), in uscita, via An Asylum Records / Warner, il prossimo 18 marzo a meno di due anni di distanza dal precedente, “How I’m Feeling Now“.

L’inglese dice che per il nuovo album ha lavorato “con un incredibile gruppo di produttori e collaboratori” tra cui troviamo A. G. Cook, George Daniel, Deaton Chris Anthony, Lotus IV, Oscar Holter, Digital Farm Animals, Rina Sawayama, Ian Kirkpatrik, Jason Evigan, Justin Raisen, Ariel Rechtshaid, Ilya, Oneohtrix Point Never, Jon Shave e Mike Wise.

Oggi intanto Charli XCX ha condiviso un nuovo singolo, “New Shapes”, che vede la partecipazione di altri due importanti ospiti, Christine And The Queens e Caroline Polachek.

Inoltre l’arista inglese ha annunciato una data italiana a supporto del nuovo lavoro: l’appuntamento con lei è previsto per sabato 4 giugno al Fabrique di Milano. I biglietti, che costeranno 30 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 12 novembre su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Ticketone.it’.