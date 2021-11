LORDE SVELA I DUE NUOVI BRANI PRESENTI SULL’EDIZIONE DELUXE DI “SOLAR POWER”

Lorde ha pubblicato i due nuovi brani, “Hold No Grudge” e “Helen of Troy”, che faranno parte della versione deluxe del suo ultimo album, “Solar Power“.



Entrambi i brani erano stati annunciati all’inizio di questa settimana in una mail ai fan della cantante: due canzoni descritte come “pecore nere” ma con “grandi melodie” nonostante non fossero sulla tracklist.

“Hold No Grudge” è stato descritta da Lorde come “una sorta di ritratto composito di quando le relazioni si inacidiscono, intrappolati nel ghiaccio seppur ricordando il calore“. Per quanto riguarda “Helen of Troy”, l’ha descritta come “solo io che parlo di stupidate per far ridere Jack Antonoff“.