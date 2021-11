RITORNANO I FOALS: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “WAKE ME UP”

I Foals tornano con il nuovo singolo “Wake Me Up'”, brano che segue “Everything Not Saved Will Be Lost“, album in 2 parti datato 2019.

In vista, per la band, c’è un tour e speriamo anche un nuovo album.

Il frontman Yannis Philippakis dice: “C’è un viaggio che la band ha intrapreso sperimentando diverse tavolozze di suoni. Questa volta c’era il desiderio di riportare il tutto più all’idea iniziale della band in cui il ritmo, i groove e le chitarre si incastrano architettonicamente. Volevamo attingere alla fisicità della musica. E volevamo che si sentisse bene. Con ‘Wake Me Up’, volevo solo scrivere una canzone sull’andare verso una situazione migliore, idilliaca. Penso che tutti abbiamo avuto la sensazione che gli ultimi diciotto mesi siano stati come uno strano sogno febbrile che sembrava surreale ma molto toccante. Penso che tutti noi abbiamo desiderato di poterci svegliare da qualche altra parte in vari momenti“.