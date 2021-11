VIDEO: RUDY SAITTA

Nell’ottobre dell’anno scorso ci eravamo fatti una chiacchierata con Rudy Saitta, alla luce di una sua bella comparsata nella rubrica Any Given Friday. Ora siamo molto contenti di avere in anteprima il suo video del brano “Columbo”, ovviamente un omaggio a una delle serie tv preferite e che più appassionano lo stesso Rudy.

Il tenente Colombo sembra distratto, goffo, smemorato ma quando meno te lo aspetti risolve il caso. Ironico, romantico, imprevedibile e attento ai dettagli che fanno la differenza.

Il brano è scritto da Rudy Saitta e Paolo Caruccio aka Fractae.

Nel video promozionale del brano, il tenente Colombo è interpretato da Carmelo Saitta, nonché nonno dell’autore che gli ha anche trasmesso la passione per la serie.



Rudy Saitta nasce in Sicilia, cresce in Piemonte e sogna di vivere in Sud-America. Di giorno insegnante di inglese e di notte cantautore tropicale. Laureato al conservatorio Ghedini di Cuneo comincia ad esibirsi in giro per l’Italia sia come corista che come cantautore.

