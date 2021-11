I FRANZ FERDINAND TORNANO IN ITALIA A MARZO 2022

Dopo aver annunciato nei giorni scorsi una nuova raccolta, “Hits To The Head”, in uscita il prossimo 11 marzo via Domino Recording Company, i Franz Ferdinand svelano le date del loro nuovo tour europeo.

La band capitana da Alex Kapranos sarà anche in Italia per due imperdibili live-show sempre nel mese di marzo: gli appuntamenti con gli scozzesi sono previsti per mercoledì 23 a Padova e giovedì 24 a Milano. Questi i dettagli:

23 MARZO 2022

PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

PREZZO BIGLIETTI

Posto Unico in piedi – € 36,00 + diritto di prevendita

Tribuna non numerata – € 36,00 + diritto di prevendita

24 MARZO 2022

MILANO – MEDIOLANUM FORUM

PREZZO BIGLIETTI

Parterre in piedi – € 35,00 + diritto di prevendita

Anello A numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B Gold numerato: € 40,00 + diritto di prevendita

Anello B non numerato: €35,00 + diritto di prevendita

Anello C centrale non numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION

DA MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 10

VENDITA GENERALE

DA VENERDÌ 12 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 10

SU TICKETMASTER, TICKETONE E VIVATICKET