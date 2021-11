IL CO-FONDATORE DEI COCTEAU TWINS ROBIN GUTHRIE è PRONTO A PUBBLICARE IL PRIMO ALBUM IN 9 ANNI

Il co-fondatore dei Cocteau Twins Robin Guthrie ha pubblicato l’EP “Mockingbird Love” qualche settimana fa, dicendo che sarebbe stato il primo passo di alcune nuove uscite in arrivo. La prossima, a quanto sembra, è in arrivo molto presto: “Pearldiving”, il suo primo album da solista in nove anni, uscirà infatti il 12 novembre.

“Dopo Another Flower, uscito pochi giorni prima della prematura scomparsa del mio amico Harold Budd, ho sentito il bisogno di smantellare il mio studio e ricostruirlo da capo per schiarirmi le idee“, dice Robin. “Lo spunto di molte delle mie precedenti uscite era il viaggio. Mi piaceva essere in un posto nuovo per lavorare ma, da un po’ di tempo a questa parte, la pandemia non lo permette. Così all’inizio di quest’anno sono ‘rimasto a casa’ e ho creato Pearldiving. Questo è il mio primo album strumentale dai tempi di Fortune e credo che sia figlio di sentimenti da elaborare“.

La prima traccia condivisa dall’album è “Les Amourettes”.

Pearldiving by Robin Guthrie

Tracklist:

1. Ivy

2. Ouestern

3. Castaway

4. On the Trail of Grace

5. Les Amourettes

6. Euphemia

7. Oceanaire

8. Presence

9. Kerosine

10. The Amber Room