JETHRO TULL, ECCO I DETTAGLI DEL NUOVO ALBUM “THE ZEALET GENE” IN ARRIVO A GENNAIO

La leggendaria band inglese dei Jethro Tull ha annunciato i dettagli del nuovo album, il primo dopo 18 anni!

Il nuovo disco dal titolo “The Zealet Gene” sarà pubblicato il 28 gennaio 2022 via Inside Out Music. In occasione dell’annuncio la band di Blackpool ha pubblicato il primo singolo, “Shoshana Sleeping”, accompagnato dai visual di Thomas Hicks.

“The Zealot Gene” è già disponibile per il preorder e sarà pubblicato nei seguenti formati:

Special Edition Digipak CD

Gatefold 2LP+CD+LP-booklet

Limited 2CD+Blu-ray Artbook

Limited Deluxe 3LP+2CD+Blu-ray Artbook

Entrambe le edizioni artbook presentano un secondo CD di demo e di iniziali bozze, note di copertina estese e un’intervista con Ian Anderson realizzata dal collega di etichetta Tim Bowness (no-man).

La versione Deluxe 3LP+2CD+Blu-ray Artbook con vinile bianco include un terzo LP contenente le demo, uno slipmat e delle stampe artistiche numerate a mano.

“The Zealot Gene” tracklist:

1. Mrs. Tibbets (5:54)

2. Jacob’s Tales (2:13)

3. Mine Is The Mountain (5:40)

4. The Zealot Gene (3:54)

5. Shoshana Sleeping (3:41)

6. Sad City Sisters (3:40)

7. Barren Beth, Wild Desert John (3:37)

8. The Betrayal Of Joshua Kynde (4:06)

9. Where Did Saturday Go? (3:53)

10. Three Loves, Three (3:30)

11. In Brief Visitation (3:00)

12. The Fisherman Of Ephesus (3:41)