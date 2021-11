NUOVO BRANO PER BRYCE E AARON DESSNER DEI THE NATIONAL: ASCOLTA “I WON’T REMEMBER?”

Bryce e Aaron Dessner dei The National hanno pubblicato il nuovo brano “I Won’t Remember?”, che è tratto dalla loro colonna sonora per il prossimo film di Mike Mills “C’mon C’mon”.

Nonostante si stiano preparando a pubblicare la loro colonna sonora di “Cyrano” il mese prossimo, Bryce e Aaron Dessner hanno condiviso un’altra canzone dalla colonna sonora di un altro film.

“I Won’t Remember?” è tratta dalla colonna sonora del nuovo film diretto da Mike Mills e interpretato da Joaquin Phoenix.



La colonna sonora di “C’mon C’mon” (attesa il 12 novembre) conterrà anche quattro collaborazioni con Feist.

Il regista Mills ha detto così dei fratelli Dessner in un comunicato stampa: “Aaron e Bryce lavorano spesso con uno stile molto sottile, minimale e vaporoso. Abbiamo attraversato un lungo processo pieno di esplorazioni che alla fine non hanno funzionato, ma abbiamo dovuto trovare questo suono delicato, questa particolare melodia e serie di accordi che davvero regge lo specifico mondo emotivo, l’energia della musica diventa delicata, come una nuvola, intima“.

Tracklist:

Here They All Come

Who’s Taking Care of Jesse? (feat. Feist)

The Orphan

Happy Sad Empty Full

Kids of New York City (feat. Feist)

Why Can’t I Just Sleep With You?

I’m Not Fine and That’s a Totally Reasonable Response (feat. Feist)

The Orphan Returns

Kids of New Orleans (feat. Feist)

You’ll See a Lot of Bad It’s Beautiful

I Won’t Remember?

Hopper’s Theme

Be Funny When You Can