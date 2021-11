RICHARD ASHCROFT NON APPROVA AFFATTO L’IDEA DI NETFLIX DI UN DOCUMENTARIO DELLA CONTESTA TRA VERVE E ALLEN KLEIN SU “BITTER SWEET SYMPHONY”

Richard Ashcroft ha detto che Netflix vorrebbe fare un documentario sulla disputa inerente al copyright di “Bitter Sweet Symphony”, la hit dei Verve che era stata al centro di una famigerata trattativa sui diritti d’autore con l’ex manager dei Rolling Stones, Allen Klein, per il campionamento di “The Last Time” degli Stones.

La contesa venne stata risolta nel 2019, con Ashcroft e i Verve che non dovettero più pagare le royalties alla società ABKCO di Klein. Parlando al Daily Express, il frontman della band ha detto: “Il modo in cui [la canzone] è tornata da me è fantastico“.

Ashcroft non pare molto felice dell’idea lanciata da Netflix: “Ho visto una sceneggiatura assolutamente terribile che Netflix starebbe per fare su ‘Bitter Sweet Symphony’. E’ un’idea di quanto lontano dalla realtà possano andare questi spettacoli: vera e propria spazzatura. È abbastanza spaventoso che qualcuno abbia voluto realizzarlo e far credere alla gente che questa sarebbe la realtà. Spero che non venga mai realizzata“.

Ashcroft ha ri-registrato il singolo di successo dei Verve per il suo recente album “Acoustic Hymns Vol. 1”.