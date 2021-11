THE REDS, PINKS AND PURPLES ANNUNCIA IL TERZO ALBUM E CONDIVIDE IL PRIMO SINGOLO

Dopo aver realizzato il suo sophomore, “Uncommon Weather“, solamente lo scorso aprile, The Reds, Pinks And Purples è già pronto per ritornare con un nuovo LP.

Il terzo album di questo nuovo progetto di Glenn Donaldson (Skygreen Leopards, Art Museum) si chiamerà “Summer At Land’s End” (pre-order) e vedrà la luce il prossimo 21 gennaio via Tough Love Records (via Slumberland Records negli Stati Uniti).

La press-release ci fa sapere che “le canzoni di “Summer At Land’s End” sono state realizzate lentamente e poi messe insieme per fare una dichiarazione unitaria. Ma qui, e più di prima, “Summer At Land’s End” combina la rude sensibilità pop di Donaldson con un universo musicale parallelo, composto da immagini, sogni e sentimenti senza parole. Anche se il tema di fondo di questa raccolta è un conflitto o infelicità, la visione della musica presenta una fuga verso un nuovo mondo, sempre in dissolvenza dentro e fuori dalla vista.”

Il primo estratto è la opening-track “Don’t Come Home Too Soon”, che potete ascoltare qui sotto.

“Summer At Land’s End” Tracklist:

1. Don’t Come Home Too Soon

2. Let’s Pretend Were Not In Love

3. New Light

4. My Soul Unburdened

5. Summer At Land’s End

6. Pour The Light In

7. All Night We Move

8. Tell Me What’s Real

9. Upside Down In An Empty Room

10. Dahlias And Rain

11. I’d Rather Not Go Your Way