TRACK: GARRETT KATO

Lo scorso anno Garrett Kato aveva pubblicato, via Nettwerk, un EP, “The Kumamoto”, e un album “Hemispheres”, ma è già tornato con materiale inedito.

Il folk-singer canadese aveva lasciato il suo lavoro e la sua terra natale nel 2010 per l’Australia per seguire la sua passione per la musica e aveva iniziato suonando lungo le strade e, per cinque volte alla settimana, nei locali che lo facevano suonare.

Il suo nuovo singolo si chiama “Disappearing Light” ed è stato concepito durante questo ultimo tumultuoso anno: leggero e dalle influenze country-folk, il brano mette in luce il lato emotivo del songwriter canadese. Sentimenti veri!

