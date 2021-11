I BARBARISMS ANNUNCIANO UN NUOVO EP. ASCOLTA IL SINGOLO “SOFT RANDOM LIES”.

A pochi mesi di distanza dall’ultimo ottimo disco “Zugzwang”, uscito lo scorso aprile, i Barbarisms annunciano un nuovo EP.

“Another Intoduction”, in arrivo in versione digitale il 26 novembre via A Modest Proposal, raccoglie 5 brani inediti con diversa provenienza temporale: 2 sono stati scritti prima che la band si formasse, 1 durante le registrazioni del secondo disco “Browser”, 2 canzoni invece sono nate negli ultimi mesi dopo la pubblicazione dell’ultimo lavoro in studio “Zugzwang”.

Primo singolo estratto “Soft Random Lies”:

Nicholas Faraone, cantante e autore della band, ricorda gli anni in cui il brano è stato composto:

Nell’estate del 2010 ero di nuovo a Parigi, molto innamorato, e libero di vagare per le strade tutto il giorno. Non scrivevo canzoni da un paio di mesi perché ero disincantato dalla mia voce davanti ad un micorfono. Ho pensato che avrei potuto dire addio al songwriting, durante una passeggiata lungo Rue de Rivoli, ed è lì che ho a pronunciare le pareole che finiranno nel testo di “Soft Random Lies”. Sono tornato in un appartamento soffocante nel 3° arrondissement, mi sono seduto sul letto e ho suonato la chitarra.

In quel momento non nasce solo la prima, di una lunga entusiasmante serie, ballata malinconica dal dolce retrogusto melodico, ma inizia a prendere forma il progetto Barbarisms:

Fu in quel periodo che iniziai a chiamare le mie canzoni “Barbarisms”. In quel tempo ero confuso e molto appassionato di cultura classica e tragedie greche. Chiamare le mie canzoni “Barbarisms” era un modo schivo per accettare il fatto che quello che scrivevo non sarebbe passato né per musica né per letteratura. Perché, nell’antica Grecia, se non eri greco, eri un barbaro, parlavi di barbarie. Tornato a Parigi, nel 2010, non credevo di poter essere effettivamente accettato come cantautore.

Tutto si chiarisce però in seguito all’ennesimo trasloco:

Quando mi sono trasferito a Stoccolma, nel 2011, pensavo che avrei preso parte ad un corso di laurea o che almeno mi sarei impegnato in qualche attività più rispettabile. Invece ho incontrato Tom Skantze e Robin AF Ekenstam, e la mia vita non è diventata più rispettabile. Abbiamo registrato alcune canzonii insieme e abbiamo deciso di formare una band. La prima canzone che abbiamo registrato come trio è stata proprio “Soft Random Lies”.