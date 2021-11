THE SURFING MAGAZINES Badgers Of Wymeswold [ Moshi Moshi - 2021 ]

Dopo quattro anni dal loro omonimo esordio sulla lunga distanza The Surfing Magazines sono ritornati con questo nuovo LP, realizzato dalla Moshi Moshi Records e originariamente previsto per lo scorso luglio.

La band di stanza a Londra, che è composta da David Tattersall e Franic Rozycki dei Wave Pictures, da Charlie Watson degli Slow Club e dal batterista Dominic Brider, lo ha registrato al Ranscomb Studio di Rochester a febbraio dello scorso anno prima dell’inizio del lockdown e cita come influenze il garage-rock degli anni ’60 e le armonie solari della West Coast.

In realtà questo sophomore della formazione inglese si muove parecchio oltre a ciò che i quattro dichiarano nella press-release perché nel corso di questi sedici brani (per cinquantasei minuti) gli ingredienti sono decisamente sfaccettati.

Iniziamo parlando della frizzante “Locomotive Cheer” con le sue citazioni blues dai toni acidi costruite con chitarre, organo e soprattutto con una batteria propulsiva: nel frattempo i vocals del buon David rimangono soft e creano una sensazione di nostalgia che impregna tutti i tre minuti del brano.

“I Dreamed When I Was Young”, invece, si tuffa su territori folk molto gentili e riflessivi fatti di chitarra acustica, armonica, piano e armonie che sembrano uscire dalla tradizione a stelle e strisce.

“Century Breaks”, con quel suo ciondolante beat in sottofondo, si distingue però per la sua atmosfera rilassata e per le sue gradevoli armonie celestiali.

Davvero particolare e delirante nei vocals la veloce “Nostaw Boogie”: dai ritmi elevati, il brano si distingue per l’uso di un sax libero di agire e creare, che aggiunge eleganza in mezzo alla follia.

Dal divertente garage-rock di “Sports Bar” si passa poi a una dolce e morbida ballata come “Silver Breasts”, dove possiamo vedere il volto più soft di questo supergruppo british.

“Badgers Of Wymeswold” non nasconde le sue numerose influenze, ma è comunque un album di buon valore e con una larga varietà sonora: facciamo volentieri un tuffo nostalgico nel mondo dei Surfing Magazines.