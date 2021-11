GLI SPECTOR SVELANO UN NUOVO SINGOLO CHE NON SARà SULL’ALBUM DI PROSSIMA USCITA

In vista dell’uscita del loro nuovo album “Now Or Whenever”, in arrivo il 7 gennaio, gli Spector svelano un nuovo singolo a sorpresa, “Country Boy”, che non si trova però nella tracklist del disco.

“Country Boy è una mini epopea divisa tra glam e glum“, spiega Fred Macpherson. “Non farà parte di Now or Whenever ma funge quasi da coda all’album. Nel testo ha a che fare con la negatività che ci sentiamo più a nostro agio a mostrare, chiacchierando con gli estranei. Jed evoca Mick Ronson, io evito per un pelo Mick Hucknall e la produzione di Rich Turvey brilla. È una delle poche canzoni che abbiamo scritto ultimamente che tocca gli eventi mondiali, e forse è per questo che non stava bene sul’album. Ma sono contento che la gente la stia ascoltando ora, mentre stiamo lentamente passando dagli anni della peste a quello che verrà dopo“.