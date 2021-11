I BEACH HOUSE ANNUNCIANO L’OTTAVO ALBUM “ONCE TWICE MELODY”

Il 18 di febbraio 2022, i Beach House publicheranno il loro ottavo album, intitolato “Once Twice Melody”.

“Once Twice Melody” è il primo album interamente prodotto dal duo ed è stato registrato presso i Pachyderm Studio di Cannon Falls, gli United Studio di Los Angeles e gli Apple Orchard Studios di Baltimora. Per la prima volta è stato utilizzato un ensemble di archi arrangiati da David Campbell. Il disco è stato mixato quasi interamente da Alan Moulder, a parte alcune tracce mixate da Caesar Edmunds, Trevor Spencer e Dave Fridmann.

“Once Twice Melody” incude 18 brani, e in vista dell’uscita fisica, sarà presentato in 4 capitoli con un lyric video animato per ogni canzone. Il primo capitolo di 4 canzoni sarà disponibile su tutti i DSP dalla mezzanotte del 10 novembre. Questo il calendario di uscita dei vari capitoli:

Chapter 1 – 10 novembre 2021

1. Once Twice Melody

2. Superstar

3. Pink Funeral

4. Through Me

Chapter 2 – 8 dicembre 2021

5. Runaway

6. ESP

7. New Romance

8. Over and Over

Chapter 3 – 19 gennaio 2022

9. Sunset

10. Only You Know

11. Another Go Around

12. Masquerade

13. Illusion of Forever

Chapter 4 (album completo) 18 febbraio 2022

14. Finale

15. The Bells

16. Hurts to Love

17. Many Nights

18. Modern Love Stories

Tutti i formati di “Once Twice Melody” sono disponibili in pre-ordine su Sub Pop, Bella Union (UK/Europa) e Mistletone (Australia / New Zealand), oltre ad un selezionato gruppo di negozi di musica indipendenti in Nord America.

L’album sarà disponibile nei seguenti formati:

Edizione Limitata “GOLD” 2xLP Edizione limitata “GOLD” 2xLP – box con cornice oro in rilievo, vinile dorato e trasparente con libretto a colori e 2 poster esclusivi;

“SILVER” Edition 2xLP confezione nera stampata a rilievo in argento, vinile nero e un esclusivo poster stampato fronte e retro;

2xCD con poster esclusivo;

2xCassette;

Digitale;

Saranno inoltre disponibili T-Shirts con nuove decorazioni.

I Beach House hanno inoltre annunciato un nuovo tour che li porterà in Europa e UK, ma per il momento l’Italia non c’è, nella primavera del 2022. Per conoscere tutte le date, e acquistare i biglietti in prevendita dal 19 novembre, visita oncetwicemelodytour.com.

