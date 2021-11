JOHNNY MARR ANNUNCIA L’EP “FEVER DREAMS PT 2” E CONDIVIDE DUE NUOVI BRANI

Dopo aver svelato proprio poche settimane fa che il suo nuovo doppio album, “Fever Dreams Pts 1-4”, uscirà il prossimo 25 febbraio, Johnny Marr annuncia ora il secondo EP della serie.

“Fever Dreams Pt 2” conterrà quattro nuove canzoni e vedrà la luce il prossimo 17 dicembre via BMG.

Ad anticipare la release sono già disponibili due canzoni, “Tenement Time” e “Sensory Street”, che potete ascoltare qui sotto.

Su “Tenement Time”, Marr dice: “È l’esperienza di crescere nel centro della città da bambino, correndo in giro in modo piuttosto selvaggio. Questa idea di “Forever, forever is mine” – si tratta di correre intorno ad Ardwick, di rifugiarsi nei magazzini e di essere inseguito. Quella è stata la prima volta che sono stato consapevolmente nella cultura: intorno a persone che indossavano certi vestiti e faceva parte dell’essere un piccolo ragazzo di Manchester, davvero. Ho un vero romanticismo per quel periodo della mia vita”.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons