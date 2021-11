PLACEBO: IL NUOVO ALBUM “NEVER LET ME GO” ESCE IL 25 MARZO. ASCOLTA IL SINGOLO “SURROUNDED BY SPIES”.

PLACEBO: IL NUOVO ALBUM “NEVER LET ME GO” ESCE IL 25 MARZO. ASCOLTA IL SINGOLO “SURROUNDED BY SPIES”.

I Placebo annunciano finalmente i dettagli dell’atteso nuovo album.

A nove anni dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro “Loud Like Love”, arriva il 25 marzo 2022 l’ottavo album in studio della band intitolato “Never Let Me Go”.

L’annuncio viene accompagnato dal nuovo singolo “Surrounded By Spies”, che segue di qualche settimana il precedente “Beautiful James”:

Brian Molko racconta così la genesi del nuovo singolo:

Ho iniziato a scrivere questo testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Poi ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata del tutto tolta con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso che adesso utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste, l’arrivo di internet e dei cellulari, che hanno trasformato praticamente chiunque in paparazzi o spettatori delle loro stesse vite, e di come quasi tutti noi abbiamo dato accesso alle nostre informazioni a giganti multinazionali che hanno il solo scopo di sfruttarci.

e ancora:

Ho usato la tecnica del cut-up inventata da William S Burroughs e resa famosa nella musica moderna da David Bowie. È una storia vera raccontata attraverso un velo di paranoia e disprezzo per i valori della società moderna e la deificazione del capitalismo della sorveglianza. Il narratore è allo stremo, disperato e spaventato, completamente in disaccordo con il nuovo progresso e il dio denaro

“Never Let Me Go”:

Forever Chemicals

Beautiful James

Hugz

Happy Birthday In The Sky

The Prodigal

Surrounded By Spies

Try Better Next Time

Sad White Reggae

Twin Demons

Chemtrails

This Is What You Wanted

Went Missing

Fix Yourself

I Placebo annunciano oggi anche una serie di date che li porteranno in giro per il Regno Unito e l’Europa nel 2022. C’è anche una data italiana:

27 ottobre 2022 @ Milano, Mediolanum Forum

Credit Foto: Mads Perch