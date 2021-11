LA SECONDA STAGIONE DI “SQUID GAME” SI FARA’. LO CONFERMA IL REGISTA DELLA FORTUNATA SERIE TV.

“Squid Game”, l’acclamata e discussa serie tv coreana di Netflix, avrà una seconda stagione.

A confermarlo il regista e creatore dello show Hwang Dong-hyuk giustficando, come era facile immaginare, la scelta di lavorare su nuove puntante con l’incredibile successo raccolto dalla prima stagione del programma:

Sento quasi che non ci si lasci altra scelta. ha confessato Dong-hyuk durante un recente evento.

C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione… È nella mia testa in questo momento. Adesso sono nel processo di pianificazione.

Non svelando altri dettagli ha poi aggiunto:

Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Vi prometto questo: Gi-hun tornerà e farà qualcosa per il mondo.