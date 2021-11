NILüFER YANYA ANNUNCIA IL SECONDO LP E CONDIVIDE IL SINGOLO “STABILISE”

A distanza di tre anni dal suo debutto full-length, “Miss Universe“, Nilüfer Yanya annuncia un nuovo LP, “Painless” (pre-order), in uscita il prossimo 4 marzo via ATO Records.

Come figlia di due visual artisti (sua madre irlandese-barbadiana è una designer tessile e il lavoro di suo padre, nato in Turchia, è esposto al British Museum) la creatività è sempre stata destinata al futuro di Nilüfer Yanya. Ora che entra nella prossima fase del suo viaggio creativo, Yanya sta correndo a testa alta nelle profondità della vulnerabilità emotiva nel suo secondo disco “PAINLESS”. L’album è stato registrato tra uno studio seminterrato a Stoke Newington e il Riverfish Music a Penzance con la collaboratrice e produttrice di “Miss Universe” Wilma Archer, il fondatore della DEEK Recordings Bullion, il produttore dei Big Thief Andrew Sarlo e il musicista Jazzi Bobbi.

Dove “Miss Universe” ha esteso i confini musicali per includere una litania di stili, dalle melodie jazz lisce al pop pronto per la radio, “PAINLESS” ha un approccio sonoro più diretto. Restringendo la sua tavolozza precedentemente ampia ad una manciata di idee robuste che ruotano intorno ad armonie malinconiche e a ritmi industriali in loop per imitare il focus insulare dei testi, Yanya ha smussato le idiosincrasie delle uscite precedenti senza perdere ciò che è essenziale per lei.

“PAINLESS” è un disco che costringe l’ascoltatore a sedersi con il disagio che accompagna molte delle più grandi sfide della vita, che si tratti di rotture di relazioni, di affrontare la solitudine o della ricerca del nostro io interiore. “È un disco sulle emozioni”, spiega Yanya. “Penso che sia più aperto su questo in un modo in cui “Miss Universe” non lo era, perché ci sono così tanti mantelli e maniche con il concetto che ho costruito intorno”. Aggiunge, riassumendo l’ethos del nuovo album, “Non ho più paura di ammettere i miei sentimenti”.

Il primo singolo estratto si chiama “Stabilise” ed è accompagnato da un video diretto da sua sorella e collaboratrice creativa di lungo corso Molly Daniel.

“È una canzone sulla mondanità della città dove i combattimenti tra cani, i piccoli appartamenti e gli infiniti grattacieli possono indurre claustrofobia”, ci spiega la press-release.

“Painless” Tracklist:

1. the dealer

2. L/R

3. shameless

4. stabilise

5. chase me

6. midnight sun

7. trouble

8. try

9. company

10. belong with you

11. the mystic

12. anotherlife