PUP, ECCO I PRIMI DUE BRANI DEL 2021. ASCOLTA “WAITING” E “KILL SOMETHING”

Gli eroi punk di Toronto, i PUP, composti da Stefan Babcock, Nestor Chumak, Zack Mykula e Steve Sladkowski, pubblicano le loro prime nuove canzoni originali del 2021 “Waiting” e “Kill Something”.

I due nuovi brani sono stati prodotti da Peter Katis (Interpol, The National, Kurt Vile). “Waiting”, vede la partecipazione dell’artista punk canadese Kathryn McCaughey dei NOBRO. Stefan ne parla così: “‘Waiting’ è nata dall’unione del riff più pesante che Nestor potesse scrivere con il ritornello più semplice ed edificante che potessi scrivere, solo per vedere cosa sarebbe successo. Il risultato è stato la quintessenza dei PUP, nel senso che la canzone è un turbinio di oscurità e rabbia attraverso la lente gioiosa di quattro ragazzi semplicemente felici di essere qui, quattro ragazzi che non si prendono abbastanza sul serio da fare musica che non sembri divertente, indipendentemente dal soggetto“.

“Kill Something” parla del cane Moose di Stefan, che ama distruggere le sue cose preferite, e poi è triste che quelle cose vengano distrutte.

I PUP hanno pubblicato “Morbid Stuff” nel 2019, hanno poi salutato il 2020 con l’EP dal titolo “This Place Sucks Ass” e l’album dal vivo “Live at The Electric Ballroom”, i cui proventi hanno fruttato quasi 30 mila dollari per Critical Resistance & Breakaway Addiction Services di Toronto.