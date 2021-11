SI RIVEDONO I DASHBOARD CONFESSIONAL DI CHRIS CARRABBA CHE ANNUNCIANO NUOVO SINGOLO E NUOVO ALBUM

Dopo la compilation dell’anno scorso “The Best Ones Of The Best Ones”, che conteneva i brani di maggior successo dei Dashboard Confessional ora è tempo per la band guidata da Chris Carrabba di dare un seguito al bruttino “Crooked Shadows“. L’album si chiamerà “All The Truth That I Can Tell”, è atteso il 25 febbraio via Hidden Note Records/AWAL e il suo primo singolo si intitola “Here’s To Moving On”.

“Penso che in questa canzone mi trovo a capire cosa mi ha portato al tappeto e cosa ci vuole per alzarsi da quello stesso tappeto“, ha detto Carrabba del brano. “A volte ciò che ti ha buttato giù sono forze esterne e a volte sei tu stesso. O possono essere tutte queste cose. Ma sembra che l’unica cosa che ti fa alzare da terra non siano le forze esterne, sei sempre tu“.

Ovviamente ci fa sempre piacere sentire Chris nella dimensione che preferiamo, ovvero chitarra e voce.

Ecco il trailer del disco:



Tracklist:

1 Burning Heart

2 Everyone Else Is Just Noise

3 Here’s To Moving On

4 The Better Of Me

5 Southbound And Sinking

6 Sleep In

7 Me And Mine

8 Sunshine State

9 Pain Free In Three Chords

10 Young