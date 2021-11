SI RIVEDONO I TALLIES: NUOVO SINGOLO “NO DREAMS OF FAYRES” PER LA BAND DREAM-POP DI TORONTO

Il gruppo dream pop di Toronto Tallies (avevamo chiacchierato con loro nel lontano gennaio del 2019) ha condiviso il nuovo singolo “No Dreams Of Fayres”.

L’album del 2019 della band ci era piaciuto tantissimo, ma poi la pandemia sembrava aver frenato la band che aveva fatto perdere le proprie tracce, ma ora eccoli ancora qui.

In questa nuova canzone la cantante Sarah Cogan documenta le sue esperienze con la depressione.

“No Dreams Of Fayres” si concentra sulla disconnessione personale e il bisogno di ristabilire i legami.

Sarah Cogan commenta così:”‘No Dreams of Fayres’ è un riflesso dei pensieri che ricordo che mi passavano per la testa quando stavo ferma a letto. Mi sentivo come se stare li fosse l’unica cosa che avrebbe aiutato la mia tristezza: mi bastava scollegarmi dalla famiglia, dagli amici e dall’avere una vita. Trovare la via d’uscita dalla depressione è difficile ma possibile. La canzone poi riguarda anche la realizzazione di lasciarsi andare a sentimenti reali ma non scambiarli per emozioni. Ho dovuto imparare a prendere in mano ciò che volevo dalla vita e a farlo senza mettermi dei paletti: ciò che volevo era la musica, per quanto sembri un cliché. Mi ha tirato fuori dal letto, fisicamente e mentalmente“.