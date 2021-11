I FLAMING LIPS, INSIEME ALLA GIOVANE FAN NELL, ANNUNCIANO IL DISCO DI COVER DI NICK CAVE

I Flaming Lips svelano in queste ore i dettagli del nuovo “Where The Viaduct Looms” (pre-order), un disco composto interamente da cover di Nick Cave e realizzato insieme alla fan quattordicenne Nell Smith.

Il gruppo e la ragazza si sono conosciuti durante un concerto e hanno avviato una collaborazione remota a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

La giovane Smith aveva così commentato l’esperienza:

Non ci posso ancora credere, è stata dura lavorare con tutte quelle canzoni ma Wayne era così incoraggiante quando avevo difficoltà con alcune di esse, così sono andata avanti.

È stata una curva di apprendimento davvero ripida. Non avevo sentito parlare di Nick Cave, ma Wayne mi ha suggerito di iniziare con un album delle sue cover e poi di registrare alcune delle mie canzoni in seguito. È stato bello ascoltare e conoscere Nick Cave e scegliere le canzoni che volevamo registrare.

Da “Where The Viaduct Looms”, che uscirà il 26 novembre su Bella Union, ora possiamo ascoltare un nuovo estratto: “The Ship Song” brano pubblicato da Nick Cave & The Bad Seeds nell’album “The Good Son” (1990).

Alcune settimane fa era stata invece condivisa la cover di “Girl In Amber” che lo stesso Cave aveva definito assolutamente adorabile.

“Where The Viaduct Looms” tracklist

Girl In Amber

Weeping Song

Into My Arms

O Chrildren

The Kindness Of Strangers

No More Shall We Part

Red Right Hand

The Ship Song

We Know Who You Are