LET’S EAT GRANDMA ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “TWO RIBBONS”. ASCOLTA UN ESTRATTO.

Let’s Eat Grandma, duo composto dalle compostitrici e multi-strumentisti Rosa Walton e Jenny Hollingworth, annunciano la pubblicazione del nuovo terzo disco in studio.

“Two Ribbons”, co-prodotto dal duo insieme a David Wrench, esce il prossimo 8 aprile su etichetta Transgressive. (Pre-save/order)

La title-track, accompagnata da un video diretto da El Hardwick, è la nuova traccia estratta e segue di qualche settimana la già ascoltata “Hall Of Mirrors”:

Jenny Hollingworth racconta così il brano:

“Two Ribbons” è una canzone che ho scritto su due delle persone che mi sono più vicine, e su come le mie relazioni con loro sono cambiate nel tempo attraverso la perdita e i cambiamenti della vita. Tocca l’esperienza isolante del lutto, la nostra impotenza di fronte alla morte e le emozioni viscerali del dolore.

“Two Ribbons” tracklist:

1. Happy New Year

2. Levitation

3. Watching You Go

4. Hall Of Mirrors

5. Insect Loop

6. Half Light

7. Sunday

8. In The Cemetery

9. Strange Conversations

9. Two Ribbons

Credit Foto: El Hardwick