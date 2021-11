ARCTIC MONKEYS: IL BATTERISTA MATT HELDERS CONFERMA CHE IL NUOVO DISCO E’ QUASI FINITO E POTREBBE USCIRE NEL 2022

Questa mattina Matt Helders, batterista degli Arctic Monkeys, è stato ospite del programma della BBC “5 Live Breakfast” per dare lezioni di batteria e chiacchierare con il presentatore Rick Edwards.

Durante l’intervista sono emersi nuovi dettagli sul prossimo disco della band di Sheffield.

Il disco è più o meno pronto. Era un po’ sconnesso il modo in cui dovevamo farlo, e ci sono dei pezzi da finire, ma sì, è tutto in lavorazione. ha dichiarato Helders.

Sulla possibile data di uscita ha poi aggiunto:

Penso che metteremo tutto insieme per l’anno prossimo. Speriamo di poter uscire e andare in tour la prossima estate.

e ancora sul sound verso il quale si starebbe spostando la band:

Tendiamo sempre a spostarci un po’ su… per noi, perché ne siamo così coinvolti, ha sempre senso. In un certo senso, riprendiamo sempre da dove l’ultimo lavoro si è interrotto. Ha senso se ci pensi… cerchiamo sempre di fare qualcosa di diverso, è un po’ difficile da descrivere. Puoi dire però che è sempre la stessa band.

Lo scorso gennaio il manager degli Arctic Monkeys aveva per primo svelato che il gruppo era al lavoro su nuova musica che sarebbe dovuta uscire entro l’estate. La pandemia ha però fatto saltare tutti i piani ed in agosto il quartetto si è ritrovato in studio, nel Suffolk, per rimettere mani al materiale composto.

L’ultimo disco degli Arctic Monkeys è “Tranquility Base Hotel & Casino” uscito nel 2018.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons