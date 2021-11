DAVIDE “BOOSTA” DILEO PRESENTA IL PICCOLO TOUR “THE POST PIANO SESSION”

Davide “BOOSTA” Dileo (tastierista e co-fondatore dei Subsonica) è pronto a tornare sui palchi italiani con “The Post Piano Session”, un viaggio nel “post rock” che toccherà Marina di San Vero Milis a Oristano il 13 novembre, l’Auditorium Melotti a Rovereto il 1 dicembre per la Rassegna Musica del Centro Servizi Culturali S. Chiara e infine Roma all’Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna l’8 dicembre.

“Abbiamo sempre considerato il “post rock” territorio di appartenenza delle chitarre. Ma se al posto delle corde della chitarra risuonassero quelle del pianoforte? Armonie e melodie sussurrate o gridate. C’è lo spazio per tutto. Il pianoforte al centro, il suono come colonna sonora di un viaggio intimo. Per chi suona. Per chi ascolta. Per chi partecipa”.

Info date e biglietti:

13 novembre – Marina di San Vero Milis (OR) – Evento gratuito su prenotazione

27 novembre – Volvo Studio – Milano Music Week – Evento gratuito su prenotazione al link (https://platform.eventboost.com/e/milano-music-festival-davide-boosta-dileo-borealis/28995 )

1 dicembre – Auditorium Melotti di Rovereto (TN) – Rassegna Musica del Centro Servizi Culturali S. Chiara (http://www.centrosantachiara.it/spettacoli/spettacoli/davide-boosta-di-leo-in-the-post-piano-session-musica-21)

8 dicembre – Auditorium Parco della Musica – Teatro Studio Borgna di Roma – (https://www.ticketone.it/artist/david-boosta-di-leo/)