GRIMES LANCIA IL SUO NUOVO “AI GIRL GROUP”. ASCOLTA IL BRANO “A DRUG FROM GOD”.

Grimes è tornata con un nuovo e bizzarro progetto.

Attraverso la sua pagina IG l’artista canadese annuncia il suo primo “AI girl group”, gruppo musicale che a detta della sua creatrice sarà formato da un numero infinito di membri di volta in volta inseriti o esclusi.

NPC, questo il nome del progetto, è descritto così attraverso un comunica stampa:

I membri sono in numero infinito e possono essere votati dentro o fuori, ad eccezione dei membri principali come Baby Warnymph. Gli NPC sono un veicolo per la sperimentazione di nuove tecnologie man mano che diventano disponibili come personaggi generativi e musica, diversi tipi di animazione, arte assistita dall’AI e tecnologia spirituale in quanto Grimes può creare come altre persone al fine di ridurre il dolore psichico dell’essere nell’opinione pubblica. NPC affinerà i concetti di “Art Angels” e “Miss Anthropocene”, manifestando finalmente gli infiniti personaggi nella testa di Grimes. L’NPC può fare tutte le cose che gli umani non possono fare. Gli NPC alla fine saranno giocabili, personalizzabili e in grado di soddisfare i desideri unici di ogni singolo ascoltatore. Popstar decentralizzata. Fatto, non nato.

Il primo brano delle ragazze NPC è una collaborazione con il dj house inglese Chris Lake: