GUARDA IL VIDEO DI “DO YA FEEL MY LOVE”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI STEREOPHONICS

Il prossimo 4 marzo, via Ignition Records, gli Stereophonics pubblicheranno il loro dodicesimo LP, “Oochya”, che arriva a distanza di quasi due anni e mezzo dal precedente, “Kind”.

Registrato alla Ramsbury Brewery & Distillery di Marlborough, Wiltshire e prodotto dal frontman Kelly Jones insieme a Jim Lowe e George Drakoulias, il disco doveva essere originariamente una compilation per celebrare i venticinque anni di attività della band di Cwmaman.

Dice il cantante e chitarrista: “Ho iniziato a rovistare negli hard disk per vedere cosa metterci dentro. Mentre lo facevo, trovavo canzoni che non avevamo mai pubblicato. Tre o quattro canzoni su “Oochya” sono costruite su quelle e ciò mi ha portato a scrivere anche un mucchio di nuove canzoni.”

Dopo aver condiviso “Hanging On Your Hinges” a settembre, ora i gallesi rilasciano un nuovo singolo, “Do Ya Feel My Love”, accompagnato da un video diretto da Maxim Kelly.

Photo Credit: Aleksey.const, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons