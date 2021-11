GUARDA DAMON ALBARN ESEGUIRE “DARKNESS TO LIGHT” PER JIMMY FALLON

Damon Albarn ha presentato “Darkness To Light” alla TV americana.

Il frontman dei Blur e dei Gorillaz è apparso infatti come ospite musicale nell’episodio di ieri del Tonight Show Starring Jimmy Fallon (12 novembre) a sostegno del suo nuovo album solista, “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”.

Girato in bianco e nero, il video vede Albarn esibirsi sotto un riflettore in un grande studio insieme alla sua band. I musicisti hanno pre-registrato il live in un altro luogo, piuttosto che apparire dal vivo sul set di New York City come di consueto.

Photo credit: Linda Brownlee