I ROLO TOMASSI ANNUNCIANO IL SESTO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “DRIP”

Dopo aver condiviso un nuovo singolo, “Cloaked”, ad agosto, i Rolo Tomassi annunciano i dettagli del loro sesto LP, “Where Myth Becomes Memory” (pre-order), in uscita il prossimo 4 febbraio via MNRK a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Time Will Die And Love Will Bury It”.

“Questo è un album molto importante per tutti noi”, spiega il co-frontman e tastierista James Spence, “Di tutto ciò che abbiamo fatto, è quello di cui sono più orgoglioso. Penso che sia il più ambizioso e creativo che la nostra band abbia mai suonato e qualcosa di cui abbiamo tutti bisogno per superare gli ultimi anni. Non vediamo l’ora di condividerlo e di farci aiutare a dargli vita”.

La band mathcore di Sheffield ha inoltre condiviso un nuovo singolo, “Drip”, accompagnato da un video diretto da David Gregory.

Il chitarrista Chris Cayford dice del nuovo brano: “Quando iniziamo il processo di scrittura per ogni disco, aspettiamo sempre la prima canzone che scatta. Si sente simile alla nostra musica, ma è anche intangibilmente diversa nella misura in cui sappiamo che è il prossimo passo e dobbiamo costruirci intorno l’album. Questa è stata la canzone che ha fatto questo…”.

“Where Myth Becomes Memory” Tracklist

1. Almost Always

2. Cloaked

3. Mutual Ruin

4. Labyrinthine

5. Closer

6. Drip

7. Prescience

8. Stumbling

9. To Resist Forgetting

10. The End Of Eternity