OGGI “I GET WET” DI ANDREW W.K. COMPIE 20 ANNI

Con il senno di poi si potrebbe dire che Andrew W.K. è tutto qui, in queto disco, anzi, è solo qui. Il resto della sua carriera non ha alcun senso, se non quello di provare a reiterare (male) il concetto trionfale e ben riuscito di questo disco. Doveva ritirarsi qui il buon Andrew, all’apice. Purtroppo non l’ha fatto, ma francamente delle mediocrità successive poco c’importa, oggi siamo qui per celebrare questa assurda e irresistibile cafonata (fin dalla copertina, che piaccia o meno diventata iconica).

Andrew Fetterly Wilkes-Krier ha in mente solo una cosa: festa. E per la festa giusta non ci vuole solo la compagnia adatta, le signorine giuste e una bella scorta di superalcolici o birra (o sostanze di varia natura), no, ci vuole sopratutto la musica giusta, quella che scateni l’entusiasmo e non faccia mai fermare i presenti. Ecco, se al resto ci possono pensare un po’ tutti, no, alla musica ha pensato di dedicarsi lui e, diciamocelo, un party con queste 12 canzoni in sottofondo o sparate a tutto volume non potrà che essere travolgente, tanto che alla fine della serata sarete sfasciati e col naso rotto, ma, per Dio, ve la sarete spassata.

Nel frullatore musicale di Andrew ci finisce un po’ di tutto: prendete i Kiss, i Ramones, i Rammstein, tastierine anni ’80, Meat Loaf, i Def Leppard, il glam e il punk. Dio che casino direte voi. Ma invece no. Ne escono canzoncine ad alto voltaggio ritmico (alla batteria c’è addirittura Donald Tardy degli Obituary), semplicissime eppure nello stesso tempo iperprodotte, sovraincise, tronfie e gonfie di chitarre, corettoni e piano. Una roba da matti. Ma lo scopo è uno solo: fare casino e divertirsi senza ritegno. E Andrew, qui, raggiunge lo scopo. In pieno.

Pubblicazione: 13 novembre 2001

Durata: 35:33

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Hard rock, Heavy metal, Punk rock

Etichetta: Island Records

Tracklist:

It’s Time to Party

Party Hard

Girls Own Love

Ready to Die

Take It Off

I Love NYC

She Is Beautiful

Party til You Puke

Fun Night

Got to Do It

I Get Wet

Don’t Stop Living in the Red