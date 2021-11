QUINTO ALBUM PER I PINEGROVE A GENNAIO. ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “ALASKA”

A distanza di due anni esatti dal loro quarto LP, “Marigold“, i Pinegrove ritorneranno il prossimo 28 gennaio, via Rough Trade Records, con un nuovo lavoro sulla distanza, “11.11” (pre-order).

Registrato tra i Levon Helm Studios di Woodstock, NY e The Building di Marlboro, NY, il disco è stato prodotto dal frontman Evan Stephens Hall e dal chitarrista Sam Skinner, mentre l’ex Death Cab For Cutie Chris Walla si è occupato del mixing.

“Chiamare il disco “11:11″ dovrebbe essere una dichiarazione rincuorante, anche se c’è certamente una gamma di emozioni in tutto l’album”, ha detto Hall. “C’è molto per cui essere arrabbiati in questo momento e molto dolore da metabolizzare. Ma speriamo che le note più forti siano di unità, collettività e comunità. Voglio aprire uno spazio in cui la gente possa sentire tutte queste cose”.

Dopo “Orange”, rilasciato durante l’estate, la band del New Jersey ha ora condiviso un nuovo singolo, “Alaska”, che potete ascoltare qui sotto.

“11.11” Tracklist:

1. Habitat

2. Alaska

3. Iodine

4. Orange

5. Flora

6. Respirate

7. Let

8. So What

9. Swimming

10. Cyclone

11. 11th Hour