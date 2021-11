TRACK: ME NOT YOU

TRACK: ME NOT YOU creature of habit

Dobbiamo dire che sono tornati piuttosto in forma i Me Not You ai quali l’anno scorso avevamo dedicato u nostro Weekly Radar. Dopo la piacevole “california dreamin” del mese scorso ecco la nuova “creature of habit” che ci mostra una band che sembr aaver voglia di muoversi in territori più morbidi, decisamente meno spigolosi, con grandissima attenzione anche a una confezione che potremmo definire più pop, ma che non disturba atffatto.

creature of habit by Me Not You

La citata “california dreamin” si muoveva morbida e ciondolante, con questa chitarra appena appena sporca che ben scivolava in un ritornello immediato, mentre “creature of habit” è ancora più spartana nei suoni, mostrando il lato più dolce della band. Una ballata con queste tasiere delicate e melodiche e un incedere dato da un suono molto leggero che incontra la voce deliziosa di Nikki Taylor.

Avanti così ragazzi, ci piace la vostra nuova veste.

