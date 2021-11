POM POM SQUAD: ASCOLTA IL PRIMO BRANO NUOVO DOPO L’ALBUM DI DEBUTTO

I Pom Pom Squad condividopno un nuovo singolo intitolato “Until It Stops”.

Il brano è stato prodotto da Sarah Tudzin, frontwoman dei Illuminati Hotties, con cui la band di Mia Berrin aveva già lavorato nel suo album di debutto, “Death Of A Cheerleader“.

In un comunicato stampa, la stessa Mia Berrin ha fatto riferimento a “Until It Stops” come “[alla sua] versione di una canzone sul bere“. Ha continuato: “Non sono una gran festaiola, ma ho poco più di vent’anni, quindi ogni volta che rifiuto un invito ad uscire, affronto un dialogo interno chiedendomi se mi sto perdendo la mia giovinezza. Poi, quando esco davvero, mi sento a disagio e poi bevo troppo e torno a casa con tutto il trucco sotto gli occhi. Nel momento in cui l’ho scritta stavo pensando a quelle canzoni da club super zuccherose degli anni 2000 che sembravano sempre menzionare il ballo e la morte nella stessa riga, c’è questa strana connessione morbosa tra festa e mortalità“.

Photo credit: Sammy Ray