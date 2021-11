ROGER DALTREY DEI WHO SUI ROLLING STONES: “SONO UNA MEDIOCRE BAND DA PUB”

In in nuova intervista rilasciata al sito web Coda Collection Roger Daltrey storico frontman degli Who ha riservato parole non proprio al miele per i Rolling Stones.

Riflettendo sulla storia della sua band soprattutto in relazione alle band contemporanee negli anni di maggior successo, Rolling Stones e Led Zeppelin su tutte, Daltrey ha dichiarato:

Davanti a Mick Jagger dobbiamo solo toglierci il cappello. E’ il numero 1 dei performer Rock.

poi, riferendosi agli Stones, arriva la stoccata:

ma come band, se tu passi fuori da un pub e senti la loro musica venire fuori dal pub potresti pensare ‘Beh, sono una mediocre band da pub’

I giudizi di Daltrey sui Rolling Stones arrivano alcune settima dopo le altrettanto poco edificanti valutazioni che Paul McCartney aveva fatto dei rivali storici:

Loro sono una cover band blues, è questo quello che sono gli Stones. Penso che la nostra rete di influenze fosse un po’ più larga della loro.

Adesso non rimane che attendere la replica di Mick Jagger che già sulle parole del Macca non si era fatta attendere.