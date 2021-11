SI RIFORMANO LE ELECTRELANE: L’ANNUNCIO UFFICIALE!

Durante i primi giorni della pandemia, le Electrelane si sono riunite virtualmente per una chiacchierata che ha visto coinvolte Verity Susman, Emma Gaze, Mia Clarke e Ros Murray. Quando è stato chiesto loro se c’era l’idea di fare nuova musica, Ros disse “forse“, con il resto della band che annuiva. Un anno dopo, quel “forse” si è trasformato in un “sì” definitivo, poiché la band ha annunciato che sta lavorando a nuova musica, per dare, si spera, un seguito a “No Shouts No Calls” del 2007.

Sui loro social, gli Electrelane hanno condiviso una foto di Verity, Mia e Ros insieme, scrivendo: “3/4 degli Electrelane che scrivono nuova musica nel salotto di Mia questo pomeriggio. Era la prima volta che scrivevamo nuove canzoni insieme in 15 ANNI! Su amplificatori minuscoli e una tastiera per bambini“. La band nota che la batterista Emma Gaze è attualmente in California. “Troveremo modi creativi per scrivere a distanza, considerando anche le nostre famiglie e i nostri lavori. Suonare di nuovo insieme è davvero, davvero bello“.

Una notiza davvero bellissima!