THE NOTWIST: QUATTRO DATE ITALIANE A MAGGIO

I Notwist hanno annunciato quattro nuove date italiane per la prossima primavera.

La band bavarese presenterà il suo nono album, “Vertigo Days“, uscito a gennaio.

Gli appuntamenti con il gruppo tedesco sono previsti per martedì 17 maggio ai Magazzini Generali di Milano, mercoledì 18 alla Largo Venue di Roma, giovedì 19 al Cinema Teatro Italia di Ancona e venerdì 20 al Capitol di Pordenone.

I biglietti per il concerto meneghino, che costano 20 € + d.p., sono disponibili su ‘Mailticket.it’, mentre quelli per gli altri tre live-show sono acquistabili su ‘Dice.fm” al prezzo di 23 € (per Roma e Ancona) e di 25,30 € (per Pordenone).

