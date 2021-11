GHOSTBUSTERS: LEGACY

Titolo originale: Ghostbusters: Afterlife

Paese di produzione: Stati Uniti d'America

Anno: 2021

Durata: 125 min.

Regia: Jason Reitman

Sceneggiatura: Gil Kenan, Jason Reitman

Produttore: Ivan Reitman

Casa di produzione: Columbia Pictures, Ghost Corps, Bron Creative, The Montecito Picture Company, Right of Way Films, Brillstein Entertainment Partners

Distribuzione in italiano: Sony Pictures Entertainment Italia

Fotografia: Eric Steelberg

Montaggio: Dana E. Glauberman, Nathan Orloff

Musiche: Rob Simonsen

Scenografia: François Audouy



Interpreti e personaggi:

Mckenna Grace: Phoebe Spengler

Finn Wolfhard: Trevor Spengler

Carrie Coon: Callie Spengler

Paul Rudd: Chad Grooberson

Logan Kim: Podcast

Celeste O'Connor: Lucky

Bill Murray: Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd: Dr. Raymond "Ray" Stantz

Ernie Hudson: Winston Zeddemore

Sigourney Weaver: Dana Barrett

Annie Potts: Janine Melnitz

Oliver Cooper: Elton

Bokeem Woodbine: sceriffo Domingo

Marlon Kazadi: Thickneck

Sydney Mae Diaz: Swayze

Tracy Letts: Jack